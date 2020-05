Avis sur le livre De loin on dirait une île d’Eric Holder

Cette semaine je vous propose de découvrir le nouvel opus des Sims 3 disponible depuis quelques semaines sur Iphone et Ipod Touch. Il s’agit cette fois de destination aventure, une nouvelle version qui vous permet d’emmener vos sims au-delà de leurs contrées habituelles pour vivres des tas… d’aventures justement ! Alors que les adaptations des Sims sur console sont souvent un peu moyennes, voire ratées, ce n’est pas le cas ici où tout a été bien pensé, ou presque ! Le jeu est fluide – sur 3GS du moins – et parfaitement adapté à la fois au format de l’Iphone, et au tactile. Les décors sont superbes, on est même étonné qu’un si petit appareil puisse avoir un rendu aussi beau. Question jouabilité, là encore c’est le carton plein. La prise en main est immédiate. On regrette quand même le côté plus limité que sur Pc du jeu et son aspect un tantinet répétitif. Mais qu’importe, les fans de la première heure, et les autres, devraient y trouver de longues heures de plaisir ! Prix : 5,49 Euros Genre : Jeux Langue : Français